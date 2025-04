Farris: «Cambi? Bastoni affaticato. Inter ancora padrona del proprio destino»

Farris dopo Parma-Inter terminata sul punteggio di 2-2 ha parlato in conferenza stampa rispondendo alle domande dei colleghi presenti riguardo la gestione delle partite (in questo caso pareggiata in rimonta dai padroni di casa), la gestione degli infortuni e le condizioni fisiche di alcuni giocatori come nel caso di Alessandro Bastoni uscito a fine primo tempo per un problema fisico.

PARMA-INTER 2-2 – CONFERENZA STAMPA FARRIS

È una questione di energie mentali e fisiche. Il Parma è una squadra di valori soprattutto a centrocampo. Non ci dimentichiamo che dal punto di vista di energie, veniamo da partite dove c’è stato un dispendio fisico e mentale importante. C’è un pizzico di rammarico perché la squadra essendo andata 2-0 poteva portare a casa una vittoria. Rammarico per questo punto, complimenti al Parma perché l’ha rimessa in piedi, però guardiamo il futuro.

Vi aspettavate qualcosa in più dai cambi? Anche a livello di personalità

Se la squadra in quel momento è in leggero down mentale è difficile trovare le giocate. Purtroppo in alcune situazioni siamo costretti a fare dei cambi per salvaguardare la stagione dei singoli. Lautaro Martinez rientrava da un infortunio, Dimarco anche. Non credo che sia colpa solo dei cambi. Tutti ci devono dare qualcosa, ma vale anche per chi è rimasto in campo.

Con tutti questi impegni può succedere di lasciare punti per strada?

Non vogliamo lasciarli. La squadra l’altra sera nel derby ha dimostrato che non vuole mollare nulla. Abbiamo bisogno di tutti, se qualcuno può darci 10 o 15 minuti ne approfitteremo. La volata finale è bellissima e noi vogliamo farci trovare pronti. Cerchiamo di recuperare anche qualche infortunato. La volata ci dà grande fiducia.

Come sta Bastoni? De Vrij non è entrato perché non sta al meglio?

De Vrij aveva dato possibilità perché veniva da un periodo da affaticato. Bastoni sarà da valutare, anche se dovrebbe trattarsi di un affaticamento. I ragazzi si buttano nelle vasche di ghiaccio perché abbiamo bisogno di recuperare le energie, voi questo non lo sapete. Bastoni abbiamo preferito tenerlo fuori per precauzione.