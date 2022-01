Farris: «A Dzeko è mancata una cosa, ma parco attaccanti Inter di livello»

Farris, al posto di Inzaghi in conferenza stampa, ha risposto alle domande dei giornalisti dal Gewiss Stadium di Bergamo. Ecco le valutazioni date dal vice allenatore dopo il posticipo della ventiduesima giornata di Serie A, Atalanta-Inter.

CONFERENZA FARRIS – Questa la conferenza stampa di Massimiliano Farris nel post partita di Atalanta-Inter.

Cosa lascia questo punto?

Io credo più consapevolezza. Ci sono squadre che ti lasciano giocare e hai il predominio nel possesso palla, con l’Atalanta devi andare a prenderlo. Qualcosa abbiamo sbagliato, ma per la loro pressione. La nostra costruzione ci ha permesso di avere delle occasioni: quelle di Dzeko, la finale con D’Ambrosio, una gran parata di Musso su Sanchez. Le occasioni le abbiamo avute ma se non altro non abbiamo preso gol.

Cos’è mancato a Dzeko?

La palla decisiva poteva essere traversone di Barella e sponda di Dumfries: è arrivato con cattiveria da grande attaccante qual è, forse un pizzico di precisione. Dzeko è un grande attaccante, il nostro parco attaccanti è di grandissimo livello.

Secondo Farris cos’è che l’Inter deve portarsi a casa di buono?

Un dato emblematico è il 64% di possesso palla, credo che l’Atalanta non lo conceda a nessuno. E siamo stati altrettanti bravi da non permettere la loro costruzione dal basso. È vero che molto spesso quando sono costretti a giocare indietro lanciano, ma se non li riesci a pressare trovano i centrocampisti, la profondità. Muriel è un attaccante velocissimo, non bisognava concedere. Dal punto di vista tattico la partita è stata fatta molto bene, ovviamente dominata dal possesso. Nel computo delle occasioni la ciliegina poteva essere la marcatura di D’Ambrosio al fotofinish.