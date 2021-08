Faraoni: «Simeone ci darà tanto. Gol con l’Inter? Che emozione!»

Faraoni prima di Verona-Inter, valevole per la seconda giornata di Serie A 2021-2022, ai microfoni di “DAZN” ha parlato della sfida contro la sua ex squadra

DA EX – Faraoni prima di Verona-Inter, ai microfoni di DAZN ha parlato così: «La strada è quella giusta, abbiamo ripreso la strada dell’anno scorso. Per portare a casa punti per dobbiamo portare a casa punti. Simeone? Ci darà tanto per le sue caratteristiche. Spero che possa darci una mano il prima possibile. Primo gol con l’Inter? Emozione unica che non dimenticherò mai».