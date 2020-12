Faraoni: “Inter? Sempre emozionante. L’obiettivo oggi…”

Davide Faraoni, esterno dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” a pochi minuti dal match contro l’Inter guidata da Antonio Conte. Per lui partita da ex essendo uscito dal settore giovanile nerazzurro

SICUREZZA – Davide Faraoni si mostra sicuro: «Non avere un attaccante puro può creare problemi, ma noi non lo facciamo. Giocare contro l’Inter regala sempre emozioni, per me è una partita come le altre. Ho già giocato diverse volte contro. Noi dobbiamo cercare di fare più punti possibili soprattutto oggi».