Fagioli: «Inter? Gli ho già segnato, giovedì non ci sarò ma tensione»

Fagioli accede la doppia sfida tra Fiorentina e Inter, che si affronteranno nel recupero giovedì al Franchi e poi lunedì sera a San Siro.

SUBITO INIZIO TOSTO – La Fiorentina ha acquistato dalla Juventus Nicolò Fagioli. Il centrocampista, arrivato nell’ultimo giorno di mercato, si è presentato durante l’ultima live del sito ufficiale del club toscano. Direttamente dai canali ufficiali, Fagioli ha risposto alla domanda sul doppio confronto con l’Inter. Lo stesso giocatore però ha ribadito che i nuovi acquisti non potranno giocare la partita, che era stata interrotta al 17′ del primo dicembre. Le sue parole: «Giovedì noi nuovi arrivati non possiamo giocare, ma la tensione sarà sempre alta. Ho segnato all’Inter due o tre anni fa. Gol? Ovviamente far gol è bellissimo, ma farli fare pure. Spero di fare più punti possibile con questa maglia per rendere felici i tifosi». Fagioli ricorda al contempo il gol messo a referto contro l’Inter nel novembre del 2022, in quella partita i nerazzurri persero 2-0 allo Juventus Stadium. Fagioli, così come l’interista Nicola Zalewski, non potrà giocare giovedì, ma potrà farlo invece lunedì 10 quando ci sarà la partita di ritorno valida per la ventiquattresima giornata. Si giocherà a San Siro. In 96 ore, nerazzurri e Viola si affrontano ben due volte.