Fagioli al 45′: «Inter-Juventus, meno nervosismo c’è meglio è»

Nicolò Fagioli è stato intervistato da DAZN al termine del primo tempo di Inter-Juventus, partita valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, chiusa sul punteggio di 0-1, frutto del gol di Filip Kostic al 23′.

INTERVISTA – Queste le parole su DAZN da parte di Nicolò Fagioli dopo il primo tempo di Inter-Juventus, partita valida per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A. «Cosa dobbiamo ripetere nel secondo tempo per portare a casa i tre punti? Non dobbiamo perdere davanti alla porta le nostre palle e continuare ad attaccarli alti per poi essere più avanti quando recuperiamo palla e creare occasioni come stiamo facendo. C’è un pochino di nervosismo e sentiamo tanto questa partita? No, la giochiamo come tutte le altre. È logico che è una partita molto importante, ma meno nervosismo c’è meglio è».