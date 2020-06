Faggiano (DS Parma): “Stiamo bene, con l’Inter è un test importante”

Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro l’Inter

UN TEST CONTRO L’INTER – Faggiano parla della sfida contro l’Inter: «Noi facciamo un test per cercare di sapere come sta la squadra. Se dobbiamo ricordare il vecchio Parma è meglio di no, va bene come stiamo andando avanti così e siamo contenti. Abbiamo reiniziato facendo 4 punti e bel gioco, ma oggi c’è un test importante. Non per valutare se possiamo fare il salto di qualità, ma per testare le nostre potenzialità».

IL FUTURO – Faggiano parla del suo futuro negando di essere stato cercato dalla Roma: «Mai stato vicino alla Roma, qui mi trovo bene, ho una città che mi vuole bene. C’è un clima positivo e cerchiamo di darlo io, il Mister e tutti i dirigenti».