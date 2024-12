Fabregas: «Non cambio sistema contro l’Inter. Principi intatti!»

Cesc Fabregas ha parlato prima dell’inizio di Inter-Como, sfida che si disputerà allo Stadio San Siro alle ore 20:45. Queste le sue dichiarazioni.

IL COMMENTO – Cesc Fabregas si è così espresso a Sky Sport nel pre-partita di Inter-Como: «Non cambio sistema di gioco. Non abbiamo un terzino sinistro, perché sono tutti indisponibili. Ma non cambia nulla rispetto alla Roma, tranne che giochi Kempf al posto di Barba. San Siro l’ho vista tante volte, l’Inter è una squadra che sta crescendo tantissimo, con un grande allenatori e grandi calciatori. Sarà un gran test per noi. Dobbiamo difendere molto bene per fare qualcosa, ma non possiamo perdere i nostri principi e il nostro modello di gioco. Si tratta di un’occasione per crescere, da noi conquistata dopo il capolavoro dell’anno scorso. Abbiamo bisogno di fare una grande partita se vogliamo fare punti qui».