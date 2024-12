Fabregas: «Inzaghi? Dai migliori posso solo imparare. Grandi idee»

In conferenza stampa Cesc Fabregas ha parlato di Simone Inzaghi, elogiando il tecnico dell’Inter. Lo spagnolo, infatti, ha voluto rimarcare ancora una volta la grandezza di idee dell’allenatore nerazzurro. La Beneamata ha vinto grazie a due gol segnati nel secondo tempo: uno di Carlos Augusto e l’altro di Marcus Thuram.

CONFERENZA STAMPA FABREGAS POST INTER-COMO

CONFERENZA FABREGAS – In sala stampa, Fabregas ha raggiunto i colleghi commentando la sconfitta del suo Como contro l’Inter:

Che ne pensa dell’atteggiamento del suo Como?

Non abbiamo paura di nessuno e abbiamo giocato con coraggio. Ho studiato l’Inter, l’ho guardata diverse volte. In Champions League hanno dimostrato di essere superiori nelle partite giocate in casa, oggi li abbiamo costretti a sbloccare la partita su un calcio piazzato. Dopo lo svantaggio ci è mancata un po’ di serenità con la palla.

Alla vigilia ha elogiato Simone Inzaghi, Fabregas, prima di andare via, vorrebbe parlare con lui di calcio?

Non abbiamo parlato, ma fino a che andiamo via, mi piacerebbe parlare con lui. Lo dico con tutta la sincerità del mondo, allenatore con grande idee e fortissimo. Sono un allenatore molto giovane, quando si parla con i migliori si può solo imparare. Quindi mi farebbe piacere dopo parlare cinque minuti con lui.