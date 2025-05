Fabregas: «Inter troppo forte! Qualità di palleggio altissima»

Archiviata l’ultima giornata di Serie A, in conferenza stampa al Sinigaglia ha parlato Cesc Fabregas, allenatore del Como.

FORTI – Cesc Fabregas, allenatore del Como, nel corso della conferenza stampa al termine della sconfitta contro l’Inter, ha parlato della prima stagione dei lariani. Queste le sue parole: «Devo dire che l’Inter è forte, ma devo fare i complimenti al Napoli perché vincere uno scudetto contro di oro è una grande cosa. Oggi abbiamo tirato diciotto volte anche avendo poca qualità. Con il palleggio dell’Inter, un livello altissimo, è difficile fare. La cosa minima che potevo chiedere da allenatore era provarci. Futuro? Non lo so, questo Como continuerà a fare cos’ anche dopo 10-20 anni, anche senza di me. Io invece no perché andrò a lavorare in un altro posto tra un anno, magari tra dieci anni e venti anni. Dove l’ha perso l’Inter? Non lo so, non sono la mia squadra. La qualità dell’Inter è alta, sono forti e per me restano i migliori in Italia senza dubbio. Una delle migliori d’Europa».