Fabregas: «Inter fra le tre più forti d’Europa. Sergi Roberto? La mia idea»

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Como, Cesc Fabregas, tecnico dei lariani, ha presentato quella che per lui è una sfida da sogno. Un aggiornamento, poi, sulla presenza o meno di Sergi Roberto.

SOGNO – Così definisce Cesc Fabregas Inter-Como di domani a San Siro: «È una partita da sogno, siamo qui e dobbiamo lottare per fare una grande partita contro una grande squadra. Se non è la più forte d’Europa, è sicuramente fra le tre più forti. Si conoscono da tempo, sanno quando pressare, quando abbassarsi e come gestire la partita. Ogni gara si prepara con grande attenzione e mentalità di voler prendere punti: per noi domani è un’altra oppirtunità e sappiamo che dobbiamo lottare. Vogliamo far passare un buon Natale alla nostra gente, speriamo possano godersi una grande gara ricca di emozioni».

Cesc Fabregas presenta Inter-Como: le ultime su Sergi Roberto

RITORNO DA TITOLARE – Dopo l’ingresso in campo a gara in corso con la Roma, Sergi Roberto si prepara a tornare dal primo minuto. Fabregas lo annuncia così alla vigilia di Inter-Como: «Avremo bisogno dell’esperienza dei giocatori più maturi .Sergi Roberto sarà importante, non potrà giocare per tutta la partita, ma giocatori come lui serviranno perché magari non toccheremo la palla per diversi minuit e, quando arriverà, sarà importante gestirla al meglio».