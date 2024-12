Fabregas: «Inter impaurita come poche volte! Tra le migliori 3 d’Europa»

Fabregas ha parlato a caldo subito dopo Inter-Como, partita della diciassettesima giornata di campionato nonché ultima del 2024 per i nerazzurri a San Siro, vinta dai padroni di casa per 2-0. Di seguito quanto dichiarato a DAZN dall’allenatore spagnolo dopo il triplice fischio dell’arbitro

PAURA – Cesc Fabregas ha parlato così dopo Inter-Como: «Primo tempo brillante, molto bene. Loro hanno avuto una paura insolita, non ho visto l’Inter così in difficoltà nemmeno con Arsenal e Atalanta, abbiamo avuto le nostre occasioni per segnare. Ci sono piccoli dettagli che possono fare la differenza. Poi loro hanno sbloccato la partita con un corner, anche noi possiamo fare gol svariate volte. Con qualcosa in più possiamo fare male ma la squadra ha lavorato bene con tantissima personalità. A livello di cattiveria e resilienza fino alla fine mi è piaciuto tanto. Alla fine abbiamo giocato contro una grande squadra, loro con tre occasioni fanno due gol e noi per farne uno magari abbiamo bisogno di 15 occasioni. Siamo il Como e venire qui a competere contro una delle tre squadre più forti d’Europa dice molto sulla nostra voglia di vincere e andare avanti».

STIMA – Fabregas prosegue ribadendo la sua stima per Inzaghi: «Lo dico con tanto rispetto: adesso preferirei parlare con lui che con voi ma dobbiamo fare tutto questo. Lui è vicino a me a fare l’intervista ma se il pullman mi aspetta mi piacerebbe parlare con lui. Sono giovane e ho iniziato da poco, devo crescere tantissimo. Mi piace vedere e parlare con un allenatore come Inzaghi. Penso che l’unica cosa che volevo vedere era qualcosa di più con la palla ma tutti per atteggiamento e personalità mi sono piaciuti, ma con la palla soprattutto Da Cunha. Strefezza e Belotti nel primo tempo. In futuro vorrei venire qui e fare di più, vincendo».