Fabregas: «Favore a Conte? Lo rispetto, ma nel calcio no amici!»

Fabregas è stato intercettato al Sinigaglia, dove tra poco, alle ore 20.45, andrà in scena Como-Inter, partita valevole per l’ultima giornata del campionato di Serie A che assegnerà ufficialmente lo scudetto 2024/25. Ecco quanto detto a DAZN prima dell’ingresso in campo dal tecnico spagnolo

IDEA – Cesc Fabregas ha parlato così prima di Como-Inter: «Cosa significherebbe battere l’Inter? Sarebbe mettere il punto finale a una grandissima stagione, una stagione con tanti alti e bassi ma con continuità di lavoro ed è stata la nostra forza questa. La nostra forza è che non abbiamo mai cambiato concetto di gioco, quando cambi inizi ad avere dubbi ma noi siamo rimasti umili. Mi hanno educato così, credo tantissimo nella mia idea e si possono fare cose belle. Ci vuole tempo, però devi avere la volontà per farlo. Sempre si deve crescere, sono il primo a spingere per andare sempre più in alto. Abbiamo un grande potenziale, ma con un cambiamento di tanti giocatori devi ricominciare da zero. Vediamo la prossima stagione con chi iniziamo e chi va via, ma sono sereno perché sappiamo quello che vogliamo. Favore all’amico Conte? Nel calcio non ci sono tanti amici, lo rispetto perché è stato il mio allenatore ma non per questo oggi la squadra deve fare di più. Noi dobbiamo sempre dare il meglio per vincere la partita».