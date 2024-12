Fabregas: «Fan di Inzaghi, imparato tanto dall’Inter! Qui senza paura»

Fabregas è stato intercettato a San Siro dove tra poco, alle ore 20.45, andrà in scena Inter-Como, sfida della diciassettesima giornata di campionato. Di seguito tutte le dichiarazioni rilasciate a DAZN

FAN – Cesc Fabregas ha parlato così prima di Inter-Como: «Una serata importante non tanto per me, più per la città e la società che torna qui dopo 21 anni. Sono troppo orgoglioso di quello che stiamo facendo, oggi è un regalo per noi, un anno fa era un sogno. Questa è una partita da giocare senza paura, per competere e continuare a crescere. Ovviamente se noi pensiamo di fare questo calcio è per vincere, a me non piace perdere, vincevo sempre da calciatore ma quando perdevo non dormivo. Noi abbiamo uno stile in cui credo tantissimo, bisogna lavorare tanto ma lo faccio con una passione incredibile. Siamo in obbligo di cambiare qualcosa perché non abbiamo il terzino sinistro, a me non interessa tanto il modulo ma l’idea e il metodo. Io sono un grande fan della tattica ma a volte è vero che qui in Italia la struttura si muove tantissimo, sono un grande fan di Inzaghi e dopo la partita spero di riuscire a parlare con lui. Fanno tantissime cose con un’anarchia tattica incredibile. Ho imparato tantissimo dall’Inter nell’ultima stagione».