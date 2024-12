Fabregas: «Arrabbiato perché potevamo fare male all’Inter. Loro nella top 3»

Cesc Fabregas ha parlato al termine di Inter-Como, match vinto dai nerazzurri con il punteggio di 2-0. Questo il suo commento.

LE DICHIARAZIONI – Così Cesc Fabregas dopo i primi 45 minuti di gioco di Inter-Como: «Alla fine sono mancati dei piccoli dettagli. Loro hanno dovuto sbloccare la partita grazie a un corner, non credo che si aspettassero un Como così propositivo senza palla. Oggi ho visto chi ha nel sangue il mio calcio e chi no. Nel primo tempo abbiamo fatto una grandissima partita, sono mancate quelle giocate che noi abbiamo provato spesso in allenamento. Potevamo metterli in difficoltà a livello di intensità, di avere quella personalità. Cunha, che giocatore e che personalità. Molto bene lui, ma anche Fadera e Strefezza. Non voglio che la mia squadra sia timorosa. Sono arrabbiato perché allo stadio si percepiva la possibilità di fare male all’Inter».

Fabregas su Inter-Como e il futuro

IL COMMENTO – Fabregas ha poi proseguito pronunciandosi sul match e sulla prossima sfida del Como: «L’Inter è tra le tre squadre più forti d’Europa, per me. Noi abbiamo preparato una partita molto bene, ma è mancata quella personalità che ti consente di giocare senza il timore di rischiare la giocata. Questo mi aspettavo in più dai miei calciatori, ma sono comunque soddisfatto del modo in cui abbiamo giocato. Non parlo del mercato, sono fedele ai miei giocatori, che mi hanno dato tantissimo. Siamo 25 soldati che vanno ad allenarsi ogni giorno dando tutto, arrivando qui e facendo queste prestazioni. Voglio solo un miglioramento tramite l’allenamento. Non mi piace piangere, ma lavorare e analizzare la partita. Così da vedere chi giocherà lunedì, in quello che sarà un match molto importante per noi (contro il Lecce, ndr.)».