Fabinho: «Inter miglior squadra in Italia. Dal Liverpool servirà il massimo»

Fabinho elogia l’Inter a tre giorni dalla partita di Champions League del Meazza. Oltre alle dichiarazioni del fischio finale (vedi articolo) l’autore dell’unico gol nello 0-1 del Liverpool a Burnley, a LFC TV, si è soffermato sul valore dei nerazzurri.

PROSSIMO AVVERSARIO – Fabinho ha permesso al Liverpool di vincere a Burnley e adesso pensa all’Inter in Champions League: «Sarà una partita molto dura. L’Inter è la migliore squadra in Italia, per questo è in testa. Gioca bene, di gruppo: i loro giocatori sono assieme da diverse stagioni, dovremo dare il massimo per preparare la partita. Abbiamo due giorni prima di andare a Milano e vogliamo fare in modo che sia una grande serata».