Fabiani: «Turnover Inter? Per modo di dire! La Lazio ce la metterà tutta»

L’Inter torna a giocare in Coppa Italia: alle ore 21.00 i quarti di finale contro la Lazio. Sulla sfida, poco prima del fischio d’inizio, si pronuncia il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani.

L’AVVERSARIO – Tutto pronto a San Siro per Inter-Lazio. Prima dell’inizio del match di Coppa Italia Angelo Mariano Fabiani dichiara a SportMediaset: «Bisogna sempre essere ottimisti e fiduciosi. Il turnover dell’Inter è un turnover per modo di dire. Noi ci teniamo a ben figurare e a passare il turno. Siamo consapevoli di incontrare una grande squadra. Non sarà una partita facile però ce la metteremo tutta per onorare quest’impegno e questa competizione».

Fabiani nel pre partita di Inter-Lazio, Coppa Italia

IL PRECEDENTE – Angelo Fabiani prosegue: «I sei gol in campionato? Speriamo siano uno stimolo in più per i ragazzi. Certo, non fa mai piacere prendere sei gol. È vero anche che abbiamo assorbito abbastanza bene quella partita. Questa ser ami auguro che sia una partita diversa rispetto a quella che abbiamo affrontato all’Olimpico in campionato».

SODDISFATTI – Angelo Fabiani continua: «Il ritorno della Juventus? Sono meravigliato che la Juventus occupi quella posizione in classifica. Una squadra, una società e un blasone che non scopro certamente io. Siamo soddisfatti del percorso della Lazio, in Europa, in campionato e in Coppa Italia, dove abbiamo battuto il Napoli. Io sono abituato a tirare le somme alla fine perché basta poco per rimangiarsi tutto quello che è stato fatto fin qui. Dobbiamo fare un plauso ai ragazzi e allo staff tecnico per l’ottimo lavoro che stanno svolgendo».

NUOVO CICLO – Angelo Fabiani conclude: «Questa è una Lazio che vuole dire la sua in tutte e tre le competizioni. Poi c’è sempre l’avversario e più si va avanti più le partite si fanno difficili, anche in campionato. Nulla è scontato in ogni competizione, noi andiamo avanti fiduciosi dei nostri mezzi e consapevoli della nostra forza. Ci siamo dati una nuova filosofia e nuovi obiettivi, abbiamo riprogrammato. Non era facile sostituire gente come Milinkovic, Immobile, Luis Alberto e Cataldi. Abbiamo messo dei giovani di prospettiva che lasciano intravedere qualcosa di importante. Il ciclo è appena iniziato».