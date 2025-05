Fabiani: «La Lazio si gioca un’intera stagione contro la più forte d’Europa»

Ultima gara della stagione a San Siro per l’Inter, che accoglie la Lazio nella trentasettesima giornata di Serie A. Prima del fischio d’inizio Angelo Fabiani, direttore sportivo biancoceleste, racconta su Sky Sport le proprie sensazioni.

GRAN FINALE – San Siro è pronto a sostenere l’Inter per l’ultima sfida casalinga della stagione 2024/2025. Prima della gara contro la Lazio il direttore sportivo Angelo Fabiani dichiara: «Tutto il campionato di Serie A negli ultimi 180 minuti non ha ancora dato nessun verdetto. Questo sta a significare che c’è un grande equilibrio e una crescita da parte di tutte le squadre, al netto di Atalanta e Genoa. In questi ultimi 180′ tutti si giocano qualcosa di importante. Noi questa sera sappiamo che ci giochiamo una stagione intera e incontriamo la squadra più forte d’Europa però il calcio è bello anche perché può riservare delle sorprese».

Fabiani nel pre partita di Inter-Lazio

RINNOVAMENTO – Angelo Fabiani prosegue: «Siamo già soddisfatti per quanto fatto nel corso della stagione, sia in campionato che in Europa, tenendo conto che abbiamo iniziato una fase di rinnovamento. Sono partiti dei campioni e abbiamo introdotto dei giovani, cambiando un po’ filosofia. Siamo soddisfatti della crescita dei ragazzi e del nostro mister, che per molti era una scommessa invece ha dimostrato di poter essere nelle grandi squadre come la Lazio».