Fabian Ruiz al 45′: «Napoli-Inter, nel 2º tempo dobbiamo fare un altro gol»

Fabian Ruiz è stato intervistato da DAZN al termine del primo tempo di Napoli-Inter, partita valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, chiusa sul punteggio di 1-0, frutto del gol di Lorenzo Insigne su calcio di rigore al 7′.

INTERVISTA – Queste le parole a DAZN da parte di Fabian Ruiz dopo il primo tempo di Napoli-Inter, valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. «Siamo in vantaggio, ma questo non vuol dire niente. Sappiamo che loro una squadra molto forte. Il secondo tempo sarà difficilissimo, ma dobbiamo continuare. Abbiamo fatto un primo tempo bene, abbiamo difeso tutto insieme. Nel secondo tempo dobbiamo fare un altro gol».