Esposito: “Settimana fantastica, ieri non ho dormito! Lukaku…”

Condividi questo articolo

Esposito ha parlato con Inter TV nel post partita di Inter-Genoa. Il giocatore, in campo questo pomeriggio nell’ultimo impegno del 2019, si è espresso su quanto avvenuto allo Stadio Giuseppe Meazza, dove ha segnato il suo primo gol in carriera.

PRIMO GOL – Sebastiano Esposito parla a Inter TV al termine di Inter-Genoa: «Emozione tantissima. È stata una settimana fantastica, e difficile perché l’ansia era dalla mia parte. Non nego che ieri non ho dormito, tutta la notte a pensare come andava questa partita. Però devo ringraziare la squadra, il mister, la società e Romelu Lukaku per il gol soprattutto. Sono tutte persone fantastiche, prima di essere lavoratori fantastici. Il rigore? Ho provato a convincerlo, Romelu è una persona fantastica e fin dal primo giorno ci siamo trovati in sintonia. Lui cerca di aiutare, soprattutto ieri mi ha aiutato molto: mi vedeva in ansia in allenamento, mi ha detto di non preoccuparmi e avere la testa. Lui ha pensato alla squadra e anche a me, sono felicissimo per la vittoria della squadra e ben venga che ho fatto gol. Secondo marcatore più giovane della storia del club? Non lo sapevo. Ben vengano i gol e i record, però sono contento soprattutto della vittoria della squadra. Anche della fiducia che mi hanno dimostrato il mister e la squadra, bisogna continuare così. Adesso arriva la parte più difficile, bisogna lavorare molto sodo. Certamente noi lavoriamo tutta la settimana per arrivare alla domenica nel migliore dei modi e vincere quasi tutte le partite. Ogni volta che andiamo in campo vogliamo vincere: questa è la mentalità che ci ha trasmesso il mister, bisogna ascoltarlo. L’augurio per il 2020 è continuare a lavorare nel migliore dei modi, come stiamo facendo. Poi spero di fare gol, ma anche che la squadra vada avanti il più possibile».