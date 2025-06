Esposito: «Scioccato per il gol! Futuro? Voglio sfruttare il Mondiale»

Esposito al settimo cielo dopo il gol in Inter-River Plate. L’attaccante del 2005 ha poi parlato del proprio futuro e ha ringraziato ancora Chivu.

GOL – Francesco Pio Esposito racconta a Sport Mediaset le emozioni che ha provato dopo il gol segnato in Inter-River Plate: «Sono veramente orgogliosissimo di quanto fatto in questa partita, sicuramente non ho ancora realizzato il tutto. Quando ho visto la palla entrare non riuscivo a crederci, ero scioccato. Contento per il gol e per la prestazione, abbiamo avuto il passaggio del turno e l’abbiamo conquistato. Contento e orgoglioso che dopo il lavoro di questi anni sono arrivati i frutti, ecco».

CARATTERISTICHE – Sempre Esposito sulle sue qualità e poi ringrazia il mister: «Diciamo che queste sono le mie caratteristiche principali, proteggere la palla e far salire la squadra. Il mister mi ha chiesto di sfruttare, l’ho fatto bene anche grazie al supporto dei miei compagni. Con loro diventa tutto più facile, ringrazio il mister per le opportunità e lo ringrazierò sempre».

LAUTARO MARTINEZ – Esposito non ha dubbi sul capitano Lautaro Martinez: «Posso solo raccogliere i frutti di quello che fa lui, è un campione, non sbaglia un passaggio. Più facile giocare con giocatori così».

FUTURO – E poi non pensa altro che al Mondiale, così Esposito: «Io voglio sfruttare questo Mondiale e poi vediamo».