Esposito: «Mio giorno più emozionante! Fatti tanti sogni prima della gara»

Pio Esposito ha trovato il suo primo gol in assoluto con la maglia dell’Inter dei grandi. Grandissima la marcatura a sbloccare il match contro il River Plate. Dopo la partita, il giovane attaccante del 2005 ha anche parlato in conferenza stampa davanti ai colleghi. Prima di lui ha parlato mister Chivu.

CONFERENZA STAMPA PIO ESPOSITO POST INTER-RIVER PLATE

CONFERENZA PIO ESPOSITO – Queste le parole in conferenza stampa di Francesco Pio Esposito davanti ai colleghi:

Complimenti per il gol, questo è il giorno più bello della sua vita finora?

Sicuramente il giorno più emozionante sia al livello calcistico che generale, è successo tutto molto velocemente e devo ancora realizzarlo.

Esposito, te l’avevi immaginata? Che sensazioni hai?

Quando ho scoperto che avrei giocato titolare, nella notte, ho sognato tante azioni e come potesse essere il mio gol. Sono un attaccante e un’occasione in una squadra di campioni del genere mi sarebbe capitata e per fortuna l’ho sfruttata in questo modo.

E’ sembrata tutto tranne che la partita di un debuttante…

Sono un debuttante all’Inter ma ho comunque 80 partite tra i professionisti. Ho giocato due anni allo Spezia anche se il livello non è come qui. Ero dunque anche preparato mentalmente e sotto quel punto di vista mi sento molto migliorato.