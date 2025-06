Esposito: «Sono carico, voglia di riscatto. L’Inter deve colpire subito»

Sebastiano Esposito è uno degli interpreti titolari di Inter-Urawa Reds. Ecco le impressioni del giovane nerazzurro prima della seconda sfida al Mondiale per Club.

PRONTO – Sebastiano Esposito, intervistato da DAZN prima dell’inizio di Inter-Urawa Reds dichiara: «Sono molto carico, c’è voglia di riscatto. Speriamo di far bene oggi. Indicazione per affrontare l’Urawa dataci da Chivu? I giapponesi hanno una cultura del calcio molto importante, sono fastidiosi perché hanno ottimo atletismo. Ci hanno detto di muovere il più possibile la palla e di andare a far male appena possibile. La nostra famiglia è molto unita, spero di renderli ancora più orgogliosi oggi».