Eriksen: Â«Bellissimo fare gol nel derby. Punizione perfetta per meÂ»

Eriksen: «Bellissimo fare gol nel derby. Punizione perfetta per me»

Eriksen – Inter-Milan Coppa Italia – Copyright Inter-news.it – Foto Tommaso Fimiano

Eriksen ha rilasciato un’intervista per il “Matchday Programme” dell’Inter dedicato a Inter-Atalanta. Il centrocampista danese, adesso al centro del progetto nerazzurro, ha raccontato alcuni aneddoti legati al suo passato

IDOLO – Christian Eriksen ha parlato di uno dei suoi idoli, l’ex calciatore danese Michael Laudrup. Ma, in famiglia, c’è anche chi aveva la passione per un ex nerazzurro: «Il mio idolo da bambino è sempre stato Michael Laudrup. In Danimarca tutti vogliono essere come lui, è stato il calciatore danese più forte in assoluto. È stato fonte di ispirazione. Mio padre era un grande fan di Roberto Baggio. Appena ne ha avuto l’occasione mi ha acquistato una sua maglia. Quindi la prima maglia di calcio che ho avuto è stata quella del “Divin Codino”».

MOMENTO – Eriksen ha parlato del suo gol che ha deciso il derby di Coppa Italia su calcio di punizione: «Segnare ha sempre un gusto speciale, unico. Farlo nel derby è stato bellissimo, quel calcio di punizione era perfetto per me. È stato un momento eccezionale».

TOP 5 – Eriksen ha poi svelato la tua top 5 dell’Inter composta da Julio Cesar, Chivu, Sneijder, Cambiasso e Baggio.

Fonte: Matchday Programme Inter