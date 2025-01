Embolo: «Inter tra le favorite, ma il rosso ha complicato la gara»

Embolo ha parlato dopo la sconfitta del Monaco in casa dell’Inter a San Siro. Lo svizzero si è espresso anche sul cartellino rosso.

GRANDE SQUADRA – Lo svizzero Embolo ha parlato così dopo la sconfitta del Monaco contro l’Inter, riconoscendo anche la forza della squadra di Simone Inzaghi, capaci di imporsi 3-0. Le sue parole: «Conosciamo le nostre qualità ma non abbiamo saputo prestare attenzione nei primi cinque minuti. La partita era già difficile ma lo è stata ancora di più con il cartellino rosso, non era la serata che volevamo. È una grande squadra, una delle favorite per il titolo, dobbiamo imparare da questa sconfitta anche se fa male. I tifosi hanno molta comprensione e hanno visto che stasera ci abbiamo provato».

Embolo e la grandezza di San Siro dopo Inter-Monaco

PRESSIONE – Ancora Embolo parlando della pressione per i più giovani, vista la magnificenza dello stadio San Siro di Milano: «Ognuno sente la pressione in modo diverso. Noi, giocatori esperti, cerchiamo di prendere l’iniziativa e di parlare con i ragazzi più giovani. Ma è normale visto il contesto, è uno stadio magnifico con tanto pubblico, i primi dieci minuti sono stati difficili. Siamo riusciti a superare questa fase di qualificazione, anche se penso che avremmo potuto ottenere dai quattro ai sei punti in più».