Elmas: «Inter fortissima, ma il Torino vuole vincere. Futuro incerto»

Eljif Helmas ha parlato nel pre-partita di Torino-Inter, match che si disputerà alle ore 18 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Di seguito le sue dichiarazioni.

IL COMMENTO – Eljif Elmas è stato intervistato da Sky Sport prima di Torino-Inter. Il centrocampista dei granata ha dichiarato: «Queste partite sono bellissime. Giochiamo contro una squadra fortissima che ha fatto un bel Campionato, ma noi cercheremo di vincere e di metterli in difficoltà. Futuro? Non lo so, mi trovo benissimo al Torino, sto dando il mio massimo per questa grande piazza che ha grandissimi tifosi. Do il mio meglio, poi vedremo come andrà».