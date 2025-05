Elmas: «Ho ricevuto tanti messaggi dagli amici del Napoli…»

Eljif Elmas, centrocampista offensivo del Torino, ha rivelato cosa è accaduto in settimana con i suoi amici nel club dove giocava, vale a dire il Napoli. L’intervento su Dazn a pochi attimi dal match con l’Inter.

PARTITA – Elmas ha detto prima di Torino-Inter: «Loro hanno fatto due partite grandissime contro una squadra forte come il Barcellona. Non so che penseranno oggi, l’Inter è sempre l’Inter e giocheranno per vincere con il campionato in ballo. Sono venuto al Torino per la grande storia e i tifosi. Sto cercando di dare il massimo, i tifosi meritano il meglio e spero di fare bene nelle ultime partite. Poi vedremo cosa succede. Ho ricevuto tantissimi messaggi dagli amici napoletani. Mi dicono che devo regalargli qualcosa, ma il destino è nelle loro mani»