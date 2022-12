Elmas avvisa l’Inter: «Siamo in grande forma, vogliamo lo scudetto»

Eljif Elmas è soddisfatto dello stato di forma che il Napoli sta attraversando. Ai microfoni del portale turco Demirören Haber Ajansi il centrocampista della squadra partenopea ha anche già lanciato la sfida all’Inter in vista della corsa per lo scudetto.

LOTTA SCUDETTO – Elmas è stato uno dei protagonisti del Napoli in questa prima parte di stagione. Il centrocampista ha sottolineato lo stato di forma della squadra e la voglia di riprendere al meglio, proprio dalla gara contro l’Inter del 4 gennaio: «Abbiamo fatto bene in questo periodo, sia in campionato che in Champions League. Stiamo andando bene, ma ora dobbiamo continuare così. Sono qui da quattro anni e ho vinto un trofeo finora, è stato molto importante per me. Penso che potremo regalare lo scudetto ai nostri tifosi».