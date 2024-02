El Shaarawy avvisa l’Inter: «De Rossi pronto a dare tutto per la Roma!»

Stephan El Shaarawy elogia Daniele De Rossi in qualità di nuovo tecnico della Roma. E, in un’intervista per il canale ufficiale YouTube del club, avvisa (anche) l’Inter della sua voglia di dare tutto.

GUERRIERO – Stephan El Shaarawy ha condiviso la maglia con Daniele De Rossi da giocatore e ora lo ha come allenatore nella Roma. L’esterno del club giallorosso ha parlato così dell’arrivo del nuovo tecnico, anche in vista della gara contro l’Inter di sabato: «Da giocatore ad allenatore ha mantenuto sempre quello spirito allegro che aveva, ma che quando entrava in campo era un guerriero. È così anche oggi da allenatore. Poi noi siamo esperti e professionisti da capire quando c’è da scherzare e quando entrare in campo con serietà e dare tutto per la maglia».