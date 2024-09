Ekkelenkamp: «Contro l’Inter dobbiamo dare tutto. Un dato in casa»

Jurgen Ekkelenkamp, centrocampista dell’Udinese autore di uno dei gol della vittoria in Coppa Italia contro la Salernitana, ha parlato ai canali ufficiali del club avvisando l’Inter in vista di sabato

DOPPIO IMPEGNO – Mentre l’Inter arriva alla sfida contro l’Udinese dopo la cocente sconfitta nel derby, i friulani arrivano alla partita di sabato (ore 15) forti di una vittoria nei sedicesimi di finale della Coppa Italia per 3-1 contro la Salernitana. Tra questi è andato in gol anche il centrocampista Jurgen Ekkelenkamp, tra i protagonisti della squadra di Runjaic. E proprio nel postpartita l’olandese è uno dei giocatori che ha parlato non solo dell’impegno – con vittoria – di questa sera, ma anche della gara di sabato contro i nerazzurri.

Ekkelenkamp agguerrito: le parole in vista di Udinese-Inter

VOGLIA DI VINCERE – Queste le parole di Jurgen Ekkelenkamp, che è già agguerrito per la sfida tra Inter e Udinese: «Sono molto felice, anche se non è stato il mio gol più bello. Ma sono felice di segnare, di vincere e di üassare il turno. Contro la Roma abbiamo perso per la prima volta in stagione, dovevamo reagire e lo abbiamo fatto con una vittoria. Ora dobbiamo concentrarci sulla prossima partita. Posso giocare in più posizioni, da piccolo ero un difensore ma poi ho giocato sempre più avanti e ora gioco a centrocampo. Ora contro l’Inter dobbiamo dare tutto, combattere in campo e vedere che succede. In casa siamo ancora imbattuti e può succedere tutto. Ogni partita può essere vinta».