Eberl più rispettoso: «Contro l’Inter serve grande prestazione!»

L’APPROCCIO – Eberl ha poi proseguito concentrandosi sugli elementi che non dovranno mancare al suo Bayern Monaco per sperare nella rimonta contro i nerazzurri: «Nei quarti di finale di Champions League sono decisivi il carattere e la mentalità. L’importante è andare avanti, il modo in cui farlo non deve per forza coincidere con una bella prestazione. Il nostro imperativo è di rimontare, per cui sarà necessario quel carattere di cui questa squadra è dotata. Per me abbiamo una chance».