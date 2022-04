Dzeko: «Non preoccupato dal gol, a me interessa solo che l’Inter vinca

Edin Dzeko ha parlato su Dazn prima di Juventus-Inter. L’attaccante bosniaco è apparso molto concentrato e motivato sulla necessità di vincere all’Allianz Stadium

SPINTA E INCISIVITÀ − Dzeko determinato sulla Juventus: «Una volta siamo fenomeni un’altra non possiamo giocare insieme. Ci sono i momenti di difficoltà, a me preoccupa più la squadra che non vince da 7 partite e non che non segno un gol. Oggi dobbiamo dare tutto e non pensare a chi segnerà. Sperare di fare il risultato».