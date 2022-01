Dzeko: «Inter, ci sta soffrire ogni tanto. Il campo così è un disastro!»

Dzeko dopo Inter-Venezia terminata sul punteggio di 2-1, su DAZN si è detto felice per il gol realizzato all’ultimo minuto, sottolineando però le condizioni disastrose del campo.

SOFFERTA – Dzeko dopo Inter-Venezia terminata 2-1, su DAZN ha parlato così: «Non c’è una partita facile, lo abbiamo visto anche oggi. Veniamo da due partite da 120 minuti, una partita tosta a Bergamo, quindi ci sta ogni tanto soffrire, l’importante poi è vincere la partita. Esultanza rabbiosa? No, quando segni all’ultimo ci sta esultare così! Mancavano i miei gol, poi magari mi sono risparmiato per oggi e non rimpiango niente. Inzaghi capisce di calcio, sa cosa significa fare l’attaccate e che posso risolverla fino all’ultimo. Loro hanno difeso con tutti gli uomini dietro».

CONDIZIONI DEL CAMPO – Dzeko parla anche del derby alla ripresa del campionato e delle condizioni del campo: «Derby alla ripresa? La sosta arriva in un momento giusto, speriamo che il campo migliora perché è un disastro e le partite in queste condizioni la palla si ferma tanto e diventa più difficile. Ora riposiamo e pensiamo al Milan».