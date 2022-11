Dzeko: «Sosta nel momento giusto. Finché posso darò tutto per l’Inter!»

Edin Dzeko, protagonista oggi con una doppietta, dopo Atalanta-Inter 2-3, su DAZN ha parlato del suo ottimo momento considerata anche l’età.

AMORE PER L’INTER – Dzeko dopo Atalanta-Inter terminata sul punteggio di 2-3, su DAZN ha parlato così: «A parte i primi trenta minuti abbiamo fatto bene, . Io il più anziano ad aver segnato più di cinque gol? Esperienza, gli anni passano per tutti. Finché posso darò tutto per l’Inter. Quando stai bene vuoi continuare a giocare sempre. La sosta ora arriva nel momento giusto, bisogna riposare. Da gennaio si riapre tutto. Futuro? Sto giocando per l’Inter, non per la riconferma. Faccio il mio tutti i giorni. Anche quando non segno sono sempre contento. Il Napoli è forte, ha dimostrato di giocare alla grande, il campionato è ancora lungo.».