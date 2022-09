Dzeko: «Sconfitte non mi preoccupano. Bayern Monaco più forte di noi»

Edin Dzeko ha parlato a Sport Mediaset dopo la sconfitta per 0-2 dell’Inter contro il Bayern Monaco. L’attaccante nerazzurro non si è definito preoccupato dopo gli ultimi risultati negativi.

NESSUNA PREOCCUPAZIONE – Questa l’analisi di Edin Dzeko dopo Inter-Bayern Monaco: «Penso che in questo momento il Bayern Monaco è più forte di noi, bisogna dire la verità. Abbiamo avuto le nostre occasioni, ma queste squadre ti fanno gol a ogni minimo errore. Non sono preoccupato per le sconfitte, so che siamo una squadra forte e ancora non siamo al massimo. Anche queste sconfitte ci danno ragione. Dobbiamo lavorare, nient’altro».