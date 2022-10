Dzeko: «Sapevamo cosa fare, qualificazione straordinaria! Lukaku aiuta»

Dzeko può finalmente festeggiare l’impresa del passaggio del turno con una giornata di anticipo. Al termine di Inter-Viktoria Plzen 4-0 di Champions League l’autore della doppietta, su Inter TV, ha celebrato quanto fatto dalla squadra.

IL COMMENTO DEL BOMBER – Edin Dzeko è felicissimo per Inter-Viktoria Plzen: «Sicuramente abbiamo raggiunto una cosa importante, con una giornata d’anticipo ancora meglio per noi. Oggi, con la partita che è stata, sapevamo dal primo minuto cosa dovevamo fare: a parte i primi quindici-venti minuti penso che abbiamo fatto bene. Ho fatto tanti gol contro di loro con tutte le squadre con cui ho giocato, sicuramente mi va bene giocarci contro. Oggi penso che tutta la squadra ha fatto il suo dovere, la gara l’abbiamo preparata bene e passare il turno in anticipo è una cosa straordinaria, che ci siamo meritati in campo. È importante vedere tanta gente dentro l’area, vedi Henrikh Mkhitaryan oggi e con l’altro gol ma anche Nicolò Barella. I gol di centrocampisti e difensori ci fanno avere tanti punti, sono importantissimi. Romelu Lukaku? È importante come tutti quelli che mancavano. Può fare gol e far salire la squadra, certamente in queste ultime partite prima del Mondiale ci può aiutare. Speriamo di fare più punti possibili».