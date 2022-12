Dzeko: «Rinnovo Inter e post calcio? Non ci penso! Il Napoli spero rallenti»

Dzeko ha rilasciato un’intervista a Sky Sport all’indomani di Inter-Red Bull Salisburgo 4-0 (vedi highlights). L’attaccante si è espresso anche sulla possibilità di rinnovare il contratto in scadenza al 30 giugno, oltre che sul Napoli prossimo avversario.



LA PREPARAZIONE – Edin Dzeko valuta il ritiro a Malta e cosa si augura per la seconda parte di stagione dell’Inter: «Bisogna dare sempre tutto, quando perdi e quando vinci conta sempre la squadra. Ogni cosa che fa un giocatore individuale vale sempre meno di una vittoria della squadra, io metto e do sempre tutto me stesso per la squadra e questa è la cosa importante. Non sono un giocatore che sa solo fare gol e pensa solo fare gol, ma penso al bene della squadra. Quando vince la squadra sono il primo più contento di tutti».

PROSSIMO AVVERSARIO – Per Dzeko l’obiettivo è il 4 gennaio: «Decisiva per l’Inter? La partita col Napoli rappresenta sempre tre punti, perché ogni partita porta tre punti: Napoli o Empoli non è importante. Però sicuramente ci può dare fiducia se riusciamo a vincerla, il Napoli è una squadra importante però non mi aspettavo che andassero così bene. Hanno vinto tredici partite su quindici, spero che rallentino un po’».

COPPE DA ONORARE! – Dzeko vuole arrivare al meglio all’appuntamento europeo: «La Champions League è sicuramente una competizione importante, per noi giocatori è quella dove ci sentiamo al meglio. Iniziare subito con quella canzone ci dà qualcosa di importante, in Champions League vogliamo fare grandi cose però pensiamo prima al campionato, alla Coppa Italia e alla Supercoppa Italiana. Ci sono tante partite da giocare prima del Porto, però in Champions League vogliamo fare meglio dell’anno scorso».

RESTARE ANCORA? – In chiusura, Dzeko parla del rinnovo e di cosa farà a fine carriera: «Sto bene all’Inter, penso ad allenarmi e a giocare le partite. Al resto pensano gli altri. Non mi preoccupa niente, sinceramente ancora non ci sto pensando e magari in questo momento non ci voglio ancora pensare perché mi sento ancora calciatore e di poter dare tanto al calcio. Penso solo a questo».