Dzeko: «Da quasi -10 a +4, ma l’Inter deve sempre dare il massimo»

Dzeko sarà titolare in Inter-Torino alle ore 18.30 (vedi formazioni). L’attaccante bosniaco ha presentato a Inter TV l’ultimo appuntamento per quanto riguarda il 2021.

CHIUDERE IN BELLEZZA – Edin Dzeko presenta Inter-Torino: «Fino ad adesso abbiamo fatto molto bene, ma il campionato è lungo e non c’è tempo di rilassamenti, almeno per oggi. Dobbiamo dare tutto e finire l’anno con una vittoria. Abbiamo visto gli ultimi due mesi cosa significa: quasi da -10 siamo arrivati a +4. Però non significa niente, dobbiamo continuare così: ogni partita porta tre punti, non importa contro chi giochi ma devi dare sempre il massimo. Sarà una partita tosta, come sempre contro le squadre di Ivan Juric che giocano uno contro uno a tutto campo. Sicuramente ci aspetta una partita difficile, però siamo pronti e dobbiamo continuare a giocare come ultimamente. Di sicuro chiudere bene significa vincere oggi».