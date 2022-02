Dzeko: «Più scontri diretti di tutte le altre, ha influito! Contano i tre punti»

Dzeko sarà titolare stasera in Genoa-Inter, match che prenderà il via alle 21.05 (vedi formazioni). Il giocatore nerazzurro ha presentato la partita a Inter TV.

UN SOLO RISULTATO – Edin Dzeko anticipa i temi di Genoa-Inter: «L’esordio all’andata? Sembra lontanissimo. Tornando indietro un esordio bello per me e per gli altri, però è già passato. Dobbiamo pensare a stasera, che è un Genoa molto diverso con l’allenatore nuovo. Non hanno più perso, hanno fatto quattro pareggi di seguito. Sicuramente ci aspetta una partita difficile, con tanti duelli e tanti palloni lunghi. Però siamo preparati bene, dobbiamo pensare a come far bene noi e speriamo di riuscirci. Penso che stasera contino i tre punti, come sempre. È difficile giocare sempre bene e vincere, poi ultimamente non siamo stati i migliori ma bisogna vedere il calendario: scontri diretti come nessun’altra squadra. Questo ha influito come stanchezza, però siamo pronti per stasera».