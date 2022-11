Dzeko: «Oggi fra i miei gol più belli! Gosens? Chi in difficoltà va aiutato»

Dzeko è fra i grandi protagonisti del 6-1 di stasera al Bologna. A Inter TV arriva la sua festa per la vittoria che chiude il 2022 al Meazza, aperta da un gol meraviglioso

REAZIONE DI FORZA – Edin Dzeko festeggia i sei gol che l’Inter ha rifilato al Bologna: «Il gol? Mi è arrivata la palla non ricordo da chi, l’ho data a Denzel Dumfries in profondità perché mi aspettavo il cross. Anche se un po’ più difficile ho detto “ci provo”: è andata bene. È uno dei miei più belli, sicuramente. Penso che non abbiamo iniziato benissimo, però la sconfitta a Torino non ha influito: ogni partita è diversa. Sapevamo che sarebbe stato difficile, contro il Bologna che ha giocatori forti e l’ha dimostrato. Poi abbiamo preso quel gol sfortunato, con la palla che andava dieci metri fuori, però in questo periodo tutto ci va storto. Ci serviva anche quel gol, perché ci ha svegliati. L’assist a Robin Gosens? Se qualcuno va in difficoltà bisogna aiutarlo. Sono contento per lui, è un ragazzo che dà sempre il massimo e se non giochi diventa più difficile entrare in forma. Un gol può sempre aiutare a trovare fiducia. Adesso l’Atalanta, ci aspetta l’ultima partita prima della sosta: bisogna riposare e sperare di finire bene».