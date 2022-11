Dzeko: «Oggi era importante vincere! Rinnovo? Non ci penso»

Edin Dzeko ha parlato nel post-partita di Inter-Bologna, match terminato con la vittoria della squadra di Inzaghi per 6-1. Queste le sue parole ai microfoni di Sky Sport

REAZIONE – Queste le parole di Edin Dzeko: «Gol? Mi è arrivata la palla, la volevo dare subito a Denzel in profondità. Mi aspettavo un cross, magari più bello (ride, ndr), la palla è stata deviata e l’ho vista lì mi son detto “Ci provo” ed è andata bene. Reazione? Ogni partita è per sé. Quando si gioca ogni tre giorni è importante, perché quando vinci la prossima dimentichi tutto. Sicuramente non siamo contenti di come sia andata a Torino, ma guardiamo avanti. Oggi era una partita importante e l’abbiamo vinta, ci manca un’altra fino alla sosta. Bisogna guardare avanti e non dietro. Rinnovo? Non ci penso e non è domanda per me».

MOMENTO – Dzeko parla del rinnovo del momento della squadra: «Distacco dal Napoli? Non lo so, nemmeno noi sappiamo quanto siamo forti. Poi ogni partita è diversa, sicuramente. A Torino dovevamo vincere, abbiamo perso per colpa nostra. Non ci aspettavamo di essere undici punti dietro al Napoli. In questi primi cinque mesi tutto ci gira contro, anche oggi il gol del Bologna: la palla andava dieci metri fuori ed entra con una deviazione. Bisogna guardare avanti, ci sono ancora tante partite. La prima parte non è andata come volevamo ma bisogna essere consapevoli della nostra forza. Ogni tanto la dimostriamo, non sempre. Umorali? Può essere un po’ la testa, non è solo la qualità dei giocatori, la testa conta tanto e fa sempre la differenza. Anche oggi non abbiamo iniziato benissimo, il loro gol ci ha risvegliato».