Dzeko: «Non pensiamo allo scudetto ma a oggi. OK con Lautaro Martinez»

Dzeko sarà titolare stasera nel decisivo Juventus-Inter, il derby d’Italia da cui passano le residue speranze di lottare per il titolo (vedi formazioni). Queste le sue parole a Inter TV nel prepartita.

SENZA RITORNO – Edin Dzeko presenta Juventus-Inter: «Questa sfida è decisiva per oggi, perché c’è una squadra importante che gioca contro un’altra importante. Sicuramente tutte e due vogliono vincere, chi è un po’ più fortunato vince. Bisogna pensare alla partita di oggi, non allo scudetto o ad altro. Il mio primo gol in Serie A alla Juventus? Sono passati sette anni già, è andato veloce… Sicuramente conosciamo la Juventus, ma anche loro conoscono noi. Non ci saranno sorprese, sono due squadre che vogliono vincere. La Juventus ha il vantaggio che gioca in casa coi suoi tifosi, ma dobbiamo dare tutto ognuno di noi per fare un gran risultato. La coppia con Lautaro Martinez? Non ci siamo detti qualcosa in particolare, stiamo parlando tutti di squadra. Poi ci siamo parlati delle cose che devono succedere oggi, di cosa deve succedere in campo».