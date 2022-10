Dzeko: «Io MVP? Felice che non c’è Brozovic! Agli ottavi ce la giocheremo»

Edin Dzeko, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del premio come miglior giocatore della partita contro il Viktoria Plzen. L’attaccante dell’Inter non vuole porre limiti alla squadra. Una battuta su Brozovic

CE LA GIOCHEREMO − Dzeko inizia a parlare del premio MVP Uefa per poi concentrarsi sul cammino dei nerazzurri: «Sono felice che non c’è Brozovic, così lo porto a casa a mio figlio perché lo prende sempre lui. A parte i primi 15′ abbiamo fatto bene, grande partita e ottimo approccio. C‘è tanta esperienza in squadra, sapevamo cosa ci portava questa vittoria. Abbiamo detto sin dall’inizio che dovevamo partire subito bene, nessuno si aspettava il passaggio del turno. Vediamo cosa ci porterà il sorteggio, agli ottavi vanno tutte le squadre forti, noi ce la giocheremo come fatto col Barcellona. Contento sia ritornato Lukaku, ci porterà tanti gol».