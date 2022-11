Dzeko: «Miei gol? Qualcuno è stupito, io no! Se firmo subito? Vediamo!»

Dzeko è intervenuto al fischio finale di Atalanta-Inter, atteso big match del quindicesimo turno di campionato, l’ultimo prima della sosta Mondiale vinto dalla squadra di Inzaghi per 2-3. Ecco quanto ha dichiarato ai colleghi di Sky Sport

TRASCINATORE – Edin Dzeko, autore di una doppietta, parla così al termine di Atalanta-Inter: «Abbiamo iniziato piano come al nostro solito, poi abbiamo preso gol e ci siamo svegliati. Va bene così, quando finisce in vittoria va tutto bene, quando perdi non va bene niente. Ci sta soffrire contro un’Atalanta sempre pericolosa in casa, però dopo il primo gol ci siamo svegliati e abbiamo fatto una grande partita. Io trascinatore con i miei gol? Sto facendo questo da più di 15 anni, non sono sorpreso. Magari qualcuno sì ma io no. Lotta scudetto? La speranza è di vincere la prossima, bisogna guardare avanti e non dietro e partita dopo partita. Al Napoli bisogna fare i complimenti per quello che sta facendo in campionato e in Champions League, però è ancora lunga e ci sono tante partite da giocare. Il mio futuro? Io ho tanta voglia di giocare qui, ho un contratto fino a giugno. Faccio del mio meglio e poi vediamo. Se firmo subito? Vediamo».