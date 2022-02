Dzeko: «Inter? Magari destino! Poteva succedere anche prima ma non è tardi»

Dzeko è il protagonista di Careers, il format di Inter TV che tratta la carriera dei giocatori nerazzurri. L’attaccante bosniaco, dopo aver raccontato i suoi esordi (vedi articolo), va più sul recente periodo.

UOMO DECISIVO – Edin Dzeko definisce il concetto di punta centrale: «Dico sempre che per noi attaccanti il nostro lavoro è fare gol. Alla fine tutti guardano se hai fatto gol e non se giochi bene. Capisco tutto questo ed è vero: l’attaccante deve fare gol, ma non solo. Col Manchester City all’ultima giornata avevo fatto il 2-2, ci aveva dato la fiducia di provarcela. Erano rimasti due minuti, al 95% la gente non ci credeva più. Ma volevamo provarci e l’abbiamo fatto alla grande: quando ho visto la palla che entrava in rete non si può spiegare».

REMUNTADA – Dzeko racconta la rimonta sul Barcellona in Champions League nel 2018: «È un’altra storia con la Roma. Prima della partita nessuno ci credeva, rispetto al Manchester City che tutti si aspettavano vincessimo facile contro il Barcellona, dopo aver perso 4-1 in casa loro, nessuno si aspettava un 3-0 e la Roma in semifinale. Però noi ci credevamo, era questo l’importante. Anche mister Eusebio Di Francesco l’ha preparata benissimo, non ho visto mai un Barcellona così in difficoltà con tanti palloni lunghi. Magari qualcuno dice che il Barcellona aveva vinto 4-1 ed era tranquillo, però dopo l’1-0 e il 2-0 non si scherza più. Non abbiamo lasciato niente per novanta minuti. Aveva Lionel Messi, Andrés Iniesta e tutti i campioni, sicuramente c’è una storia scritta però io dico sempre che siamo passati meritatamente».

ALTI E BASSI – Dzeko non è rammaricato per le difficoltà avute in giallorosso: «A Roma è stato sempre così, non solo ai tempi miei ma anche prima. Quando hanno vinto il campionato con Gabriel Omar Batistuta l’anno dopo dovevano vincerne un altro: a Roma ci si accontenta troppo presto, poi se non va bene si dice subito che non va niente. Sono stato lì per sei anni, bellissimi, e ricordo sempre bene quel periodo. I momenti difficili penso ci siano in tutte le squadre, è anche normale averli. Poi quella partita col Barcellona rimarrà dentro di noi per sempre, io ricorderò la Roma sempre per le cose belle».

NAZIONALE – Per Dzeko c’è un highlight della sua carriera internazionale: «Nel 2014 il primo e unico Mondiale che abbiamo fatto con la Bosnia. Speriamo che non rimanga l’unico, di raggiungerne altri. Nella terza partita sfortunatamente eravamo già fuori: abbiamo perso la prima con l’Argentina al Maracanà e la seconda con la Nigeria dove non dovevamo perdere mai. La gente si ricorda anche oggi che mi hanno annullato un gol sullo 0-0 per un fuorigioco dove ero almeno un metro dietro il difensore. Però, come si dice, il calcio è così: ogni tanto ti dà qualcosa e ogni tanto ti toglie. Nell’ultima partita era più prestigio e provare a vincere una partita al Mondiale: alla fine abbiamo vinto 3-1 e ho fatto il primo gol. Eravamo contenti, perché non avevamo esperienza ai grandi trofei e vincere una partita al Mondiale era importante».

RESPONSABILITÀ – Dzeko accetta la leadership in Bosnia: «La gente si aspetta sempre molto più da me e da Miralem Pjanic, i giocatori più esperti e vecchi. Abbiamo giocato nei grandi campionati, ma è anche una cosa normale: io, per esempio, quando vado in nazionale vado sempre col cuore e do il mio massimo. Magari tante volte la gente mi chiede perché gioco ancora per la nazionale a trentacinque anni, ma non si spiega facilmente. Per la nazionale si gioca sempre col cuore: finché posso gioco».

IL PRESENTE – Dzeko chiude con un pensiero sul suo arrivo all’Inter: «Magari era destino. Poteva succedere due anni fa o sei mesi prima, ma dico sempre che non è mai tardi. Ora che sono qui bisogna dare tutto e raggiungere tante cose belle insieme».