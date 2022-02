Dzeko: «Inter in controllo, ci sta stanchezza. Attacco? Contano i 3 punti»

Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre Genoa-Inter, match valido per la ventisettesima giornata di Serie A. Così il giocatore sul match di Marassi

VITTORIA − Così Dzeko prima di Marassi: «In Italia si dice sempre squadra arrabbiata quando si perde. Già Sassuolo dietro di noi, dobbiamo pensare ad un’altra gara col Genoa rispetto a quella dell’andata. Giocano diversamente con il nuovo allenatore. Penso che ancora siamo in controllo, non si possono vincere tutte le gare. Nessuna squadra aveva tutti questi scontri diretti come ha avuto l’Inter. Ci sta un po’ di stanchezza mentale e fisica. Dobbiamo pensare alla gara di questa sera, tre punti da portare a casa. Attacco? Noi siamo ancora il migliore, fa parte del calcio che quando non si segna si parla sempre degli attaccanti. Noi pensiamo a vincere le partite, conta poco chi segna».