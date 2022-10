Dzeko: «Gol? Mi sento bene! Vincere non facile dopo tante sconfitte»

ha parlato al termine di Sassuolo-Inter, match terminato col punteggio di 1-2. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN

FIDUCIA – Queste le parole di Dzeko : «101 gol? Dovevano essere 103, gli ultimi due me li avevano annullati (ride, ndr). Il più bello nella carriera? Non lo so, l’ultimo. Io mi ricordo quasi tutti, dal primo contro la Juventus. Quello col Torino (con la Roma) forse è uno dei più belli. Vittoria? Una partita così, quattro settimane fa la perdevamo come è successo ultimamente. NOn abbiamo fatto una grande partita, ma va dato il merito al Sassuolo. NOn è facile venire a vincere dopo tante partite perse in campionato. Arrivavamo da una grande vittoria, volevamo confermarci e ci siamo riusciti. Alla fine contano sempre i punti».

CONDIZIONE – «Prima della partita ci siamo detti che non dobbiamo vergognarci ci mettere dietro ad aspettare. Alla fine quello che conta è vincere. Oggi abbiamo sofferto ma lo abbiamo fatto tutti insieme. Anche dopo il pareggio volevamo la vittoria, che alla fine è meritata. Ho ancora tanta voglia. Fare gol è una cosa bellissima, quando la palla passa la linea sei l’uomo più felice del mondo. Io oggi sono un uomo felice, voglio continuare finché posso dare il mio contributo. Mi sento bene, voglio continuare così. Lukaku? Non direi concorrenza, siamo in una grande squadra. Io sono stato in squadre con 3/4 attaccanti fortissimi. Quello che conta è la squadra, una volta giocano due altra volta altri due. È normale in una squadra importante.. 100 gol? Inviterò la squadra a cena»