Dzeko: «Finalmente il 100esimo gol! Lautaro Martinez, nessuno stress»

Autore della doppietta decisiva di oggi in Sassuolo-Inter, Edin Dzeko è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare la vittoria e la prestazione di oggi al Mapei Stadium.

VITTORIA IMPORTANTE – Queste le parole di Edin Dzeko sulla vittoria in Sassuolo-Inter e sul gol numero cento in Serie A: «È la terza volta che dovevo fare il centesimo gol. Menomale che l’ho fatto oggi quando contava molto per la squadra. Speriamo che sia stata la svolta col Barcellona. Il calendario è difficile, ma quando perdi hai poi tempo tre giorni per riprenderti subito. Volevamo riconfermarci anche in campionato perché ultimamente non stavamo facendo molto bene. Oggi ci siamo detti che contavano i tre punti».

TUTTI IMPORTANTI – Dzeko ha poi fatto il punto sul ruolo di tutti in squadra: «Siamo in una grande squadra dove non ci sono solo undici giocatori. Tutti sono importanti. Poi magari oggi hanno giocato 14-15, dalla prossima giocano altri. Tutti sono importanti e tutti devono dare il contributo. Devi sempre dare il massimo, non importa quando entri. Non giochiamo bene come l’anno scorso, magari sono arrivati altri giocatori e alcuni sono andati via. Ora ci serve tempo per riprenderci e giocare ancora come l’anno scorso. Io e Lukaku siamo giocatori diversi, quando c’è lui magari la squadra gioca in modo diverso. Lo scorso anno abbiamo giocato bene e perso lo scudetto, speriamo quest’anno magari di non giocare benissimo ma di chiudere vincendo».

CRISI DI GOL – Infine Dzeko ha parlato di Lautaro Martinez e della siccità di gol: «Lauti è un ragazzo importante per la squadra, gioca per la squadra. Noi attaccanti siamo abituati anche ai periodi senza gol. Magari succede una volta a me, poi succede a lui, un’altra volta a Lukaku o Correa. Basta però che c’è un altro a metterla dentro. Chiaro, noi attaccanti viviamo del gol. Gli ho detto di continuare così che poi il gol arriva, oggi c’è stata anche una paratona del portiere»