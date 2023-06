Dzeko: «Finale perfetta solo se vinciamo. Il gol qualcosa in più»

Ai microfoni di TNT Sports Edin Dzeko ha commentato la sua finale perfetta con l’Inter e il passato con il Manchester City da calciatore.

PASSATO – Edin Dzeko torna sul passato e guarda poi a sabato: «Ovviamente sarà una gara speciale per me, ho passato quattro anni e mezzo bellissimi al Manchester City. Abbiamo vinto titoli, la nostra generazione è stata importante per la squadra che c’è oggi. Avrò molti fans a Istanbul sia da una parte che dall’altra e sarà bello per me. Non vedo l’ora di giocare. Io penso che noi siamo una squadra grande. Per arrivare alla finale di Champions League devi essere forte, quindi crediamo in noi stessi e sappiamo che il Manchester City è favorita. Sono la migliore squadra al mondo, è normale. Nelle finali è sempre 50-50. Dobbiamo preparare bene il match, sappiamo con chi giocheremo e saremo pronti per dare il meglio. Se non sarà abbastanza vedremo. La perfetta finale sarà se l’Inter vincerà. Il gol solo qualcosa in più».