Dzeko: «Dopo i gol annullati finalmente il 100°! Ci voleva questa vittoria»

Dzeko indiscutibilmente fra i migliori in campo in Sassuolo-Inter, determinante per dare la vittoria per 1-2 al Mapei Stadium. Il giocatore ha commentato il successo di Reggio Emilia a Inter TV.

BENE COSÌ – Edin Dzeko parla al termine di Sassuolo-Inter 1-2: «Gol numero cento e centouno in Serie A? Festeggio a casa con la mia famiglia. Questo campo qua magari mi piace, perché anche in passato ho fatto tanti gol qui anche con la Roma. Oggi è stata una partita difficile, dove abbiamo sofferto come squadra. Sicuramente, dopo tanti risultati negativi soprattutto in campionato, ci voleva una vittoria così. Come arriviamo a Barcellona? Sicuramente positivi, anche perché qualche giorno fa abbiamo vinto in casa contro di loro. Oggi volevamo rifarci in campionato dopo le partite negative, adesso aspettiamo una partita che attendiamo. Non capita tutti i giorni di andare in stadi come il Camp Nou, dobbiamo riposare e prepararci al meglio».

DAL CAMPIONATO ALLA COPPA – Dzeko si esprime sul momento della stagione: «Oggi era importantissima. Il calendario è molto difficile, si gioca ogni tre giorni e sicuramente il Sassuolo in mezzo alle due partite col Barcellona non era facile. Però, dopo la vittoria col Barcellona, volevamo confermarci in campionato e ci siamo riusciti. Avevamo speso tanto, oggi era importante vincere e l’abbiamo fatto. Adesso ci concentriamo per la seconda partita col Barcellona. Io il terzo giocatore più anziano a fare cento gol in Serie A? Lo sapevo. Più sei anziano e “vecchio” più fai record. Dopo due gol annullati finalmente sono riuscito a fare il centesimo gol, era importantissimo per la squadra».